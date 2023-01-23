『DVD「3 Majesty x X.I.P. LIVE -5th Anniversary Tour FINAL- 〜WITH YOU〜」（豪華版）（受注生産限定） 3 Majesty × X.I.P.【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 22時 17分に出品され04月27日 22時 17分に終了予定です。即決価格は8,314円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD 3 Majesty × X.I.P. 特典:CD／特製BIGアクリルキーホルダー／スペシャルブロマイドセット 販売元:ユニバーサル ミュージック JAN:4988615124471 発売日:2019/12/25 登録日:2019/11/08 音楽Jポップ