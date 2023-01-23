『オージュア AQ アクアヴィア ヘアトリートメント (1ｋｇ)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 10時 12分に出品され05月16日 10時 12分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オージュア AQ アクアヴィア ヘアトリートメント (1ｋｇ)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.70 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 26.70 cm
重量 : 1.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
ルベル IAU イオ クレンジング クリアメント（シャンプー）2500ml＆イオ クリーム メルトリペア トリートメント2500ml
¥ 8313
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¥ 8313
落札価格8313円
355 入札履歴
終了
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