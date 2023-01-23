『ルベル IAU イオ クレンジング クリアメント（シャンプー）2500ml＆イオ クリーム メルトリペア トリートメント2500ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 51分に出品され04月16日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ルベル IAU イオ クレンジング クリアメント（シャンプー）2500ml＆イオ クリーム メルトリペア トリートメント2500ml



【商品説明】

・ルベル イオ ルベル IAU イオ クリーム メルトリペア トリートメント2500ml

・ルベル イオ ルベル IAU イオ クレンジング クリアメント（シャンプー）2500ml



【サイズ】

高さ : 18.60 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 5.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。