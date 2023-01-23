『アウトドアプロダクツ DAY PACK 4052EXPT BLACK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 36分に出品され03月27日 05時 36分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ DAY PACK 4052EXPT BLACK



【商品説明】

・タテ42cmxヨコ29cmxマチ14cm(外袋含めて17cm)

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・留め具の種類: ファスナー

・素材: ナイロン

・表地: ナイロン

・重量:390g



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 43.80 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

DAY

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4052EXPT

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