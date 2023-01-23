『イーサプライ キーボードスライダー 後付 クランプ式 デスク設置 キーボード マウス収納対応 高さ変更可能 幅70cm EZ1-KB008【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 09時 17分に出品され04月23日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イーサプライ キーボードスライダー 後付 クランプ式 デスク設置 キーボード マウス収納対応 高さ変更可能 幅70cm EZ1-KB008
【商品説明】
・【※ご注意※必ずサイズを確認してからご注文ください。取付の際は干渉物が無いことをご確認ください】
・クランプの高さを4段階（75mm/90mm/105mm/120mm）で調整することができ、天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
・デスクに後付設置できるキーボードスライダー。クランプ式でネジ不要の簡単設置。デスクをキーボードトレー付きにできる後付スライダー。高さを4段階で変更可能。幅70cmでフルキーボードの設置にも最適。拡張デスク・天板。エルゴノミクスデザイン。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダ
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 32.50 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 3.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SAIJI 折りたたみテーブル ミニテーブル「安定性強化版」机 ローテーブル ベッドテーブル ノートPCパソコンテーブル ちゃぶ台 大容量天
¥ 8305
Pci express 16x3.0 gen3グラフィックカード用フレキシブルケーブルコネクタ，6サイズ，gpu拡張ポート
¥ 8304
【minshi】HP Pro X2 612【5400mAh 7.7V】対応用 高性能 ノートパソコン 互換 バッテリー
¥ 8300
YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)
¥ 8299
I-O DATA ノートパソコン用メモリー 4GB|PC4-2400(DDR4-2400)対応|SDZ2400-4G
¥ 8299
イザック トートバッグ リサイクルナイロン スクエアトート レディース コーラル
¥ 8296
Revopoint オリジナルバッグ キャリーケース POPスキャナ用 収納ケース
¥ 8294
Revopoint オリジナルバッグ キャリーケース POPスキャナ用 収納ケース
¥ 8294
バッファロー パソコン＆テレビ録画用外付けハードディスク 4.0TBUSB3.1(Gen1)/USB3.0用 外付けHDD（ファンレス・防振・音漏れ低
¥ 8293
【メーカー特典あり】マウスでバトル!! 恐竜図鑑パソコン プテラノドンのマウスカバー付き
¥ 8292
サンワダイレクト 3WAYビジネスバッグ(大容量・ショルダー対応・A4収納対応) 200-BAG048-L 1個
¥ 8291
egglobe レノボ Lenovo ThinkPad ラバーフット RUBBER FOOT ゴム足 互換品 (4個セット)
¥ 8287
イーサプライ ワークデスク シンプル ホワイト 平机 作業台 木製 幅120cm 奥行45cm EZ1-DESKF017
¥ 8287
エレコム エレコム 推しごとバックパック Mサイズ パステルパープル BM-OGBP02MPU
¥ 8285
エレコム エレコム 推しごとバックパック Mサイズ パステルパープル BM-OGBP02MPU
¥ 8285
エレコム エレコム 推しごとバックパック Mサイズ パステルピンク BM-OGBP02MPN
¥ 8285
エレコム エレコム 推しごとバックパック Mサイズ パステルピンク BM-OGBP02MPN
¥ 8285
エレコム エレコム 推しごとバックパック Mサイズ グレージュ BM-OGBP02MGY
¥ 8285
落札価格8313円
776 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！