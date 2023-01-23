『イーサプライ キーボードスライダー 後付 クランプ式 デスク設置 キーボード マウス収納対応 高さ変更可能 幅70cm EZ1-KB008【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 09時 17分に出品され04月23日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

イーサプライ キーボードスライダー 後付 クランプ式 デスク設置 キーボード マウス収納対応 高さ変更可能 幅70cm EZ1-KB008



【商品説明】

・【※ご注意※必ずサイズを確認してからご注文ください。取付の際は干渉物が無いことをご確認ください】

・クランプの高さを4段階（75mm/90mm/105mm/120mm）で調整することができ、天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。

・デスクに後付設置できるキーボードスライダー。クランプ式でネジ不要の簡単設置。デスクをキーボードトレー付きにできる後付スライダー。高さを4段階で変更可能。幅70cmでフルキーボードの設置にも最適。拡張デスク・天板。エルゴノミクスデザイン。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダ



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 32.50 cm

奥行 : 80.00 cm

重量 : 3.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。