『国内正規品SUDIO FEMTIO (ブラック) ワイヤレスポータブルスピーカー Bluetooth5.0 IPX6レベル防水設計 iOS【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 06時 07分に出品され04月26日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

国内正規品SUDIO FEMTIO (ブラック) ワイヤレスポータブルスピーカー Bluetooth5.0 IPX6レベル防水設計 iOS



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 950.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。