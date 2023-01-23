『Zonotone AVSP-1200Q Meister バイワイヤリング対応 2本ペア バナナプラグ付 スピーカーケーブル (2本-4本)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 21時 48分に出品され03月27日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Zonotone AVSP-1200Q Meister バイワイヤリング対応 2本ペア バナナプラグ付 スピーカーケーブル (2本-4本)



【商品説明】

・※スピーカーのみバイワイヤリング対応の場合ご使用可能です。

・ケーブル:ZONOTONE ゾノトーン AVSP-1200Q Meister

・サイズ:外径：7.5mmφ 導体サイズ：0.94スケア×4

・ハンダ:KR-19RMA

・バナナプラグ:ONKODO BP-146BG 燐青銅 BFA金メッキ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。