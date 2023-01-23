『ビール サッポロ 黒ラベル 缶（Ｎ） 250ml 24本 3ケース のし・ギフト・サンプル各種対応不可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 05分に出品され03月24日 13時 05分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：250ml×72本

メーカー名：サッポロビール

Alc度数 ： 5%

原材料 ： 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、米、コーン、スターチ

容器 ： 缶

賞味期限 ： 12か月

備考 ：