『洗車用品 カーピカネット ウィンドウケア・ガラスの超撥水と下地作りまで ガラス撥水「鎧」パーフェクトセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 13時 07分に出品され04月15日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ファイル、爪やすり

【商品名】

カーピカネット 洗車用品 ウィンドウケア・ガラスの超撥水と下地作りまで ガラス撥水「鎧」パーフェクトセット



【商品説明】

・セット内容：ウロコ狩り（スポンジ付）・鎧yoroi（スポンジ付） ・マスキングテープ 1つ ・極細繊維クロス



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 22.30 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。