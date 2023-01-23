『ＰＣ ｓｔｒａｉｇｈｔ−Ｒ ○２０ Ｈ４０ ＣＬＥＡＲ 花器 ベース 花器（プラスチック） プラスチック 樹脂 取寄せ品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 06時 45分に出品され04月08日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 花器 ベース プラスチック 樹脂 季節の飾り

商品名:ＰＣ ｓｔｒａｉｇｈｔ−Ｒ ２０ Ｈ４０

商品番号:TDLCC930206-000

カラー：ＣＬＥＡＲ

素材：その他

商品仕様：Φ２０×Ｈ４０ｃｍ

入数：1個



【カテゴリ】家具、インテリア > インテリア雑貨 > 花瓶、フラワースタンド > 花瓶、花器//