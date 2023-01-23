『タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 15時 36分に出品され04月16日 15時 36分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S
【商品説明】
・サイズ：約幅86cmx奥行36cmx高さ121cm
・材質：本体：スチール、カバー：ポリエチレン・ポリエステル
・色：ブラック
・重量：約5.9kg
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 56.00 cm
奥行 : 89.50 cm
重量 : 7.01 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8313円
489 入札履歴
終了
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