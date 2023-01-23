『防草デュポン(TM)ザバーン（R）防草シート〈２４０Ｇ〉強力タイプ 幅(約)１ｍ×長さ(約)１０ｍ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 16時 09分に出品され04月07日 16時 09分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
防草デュポン(TM)ザバーン（R）防草シート〈２４０Ｇ〉強力タイプ 幅(約)１ｍ×長さ(約)１０ｍ
【商品説明】
・※防草シートの上に直接車両が乗り入れる場合はどの製品もお勧め出来ません。 車両が乗り入れる場合には、シート上に砕石を10cm程度敷くことをお勧めします。
・品名 デュポン(TM)ザバーン(R) 防草シート〈２４０Ｇ〉 サイズ(約) 幅１ｍ×長さ１０ｍ 材質 ポリプロピレン(不織布) 色 グリーン 厚み(約) ０.６４ｍｍ 重さ(約) ２.５ｋｇ
・遮光率(約) ９９.７％(※) ※強力タイプはスギナ、チガヤ、ヨシ、笹、セイタカアワダチソウ… 強い雑草でも抑制します。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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引きバネ (線径4.0mm x 外径22mm x 自然長300mm、硬鋼線SWRH72A、約5.89N/mm) 72A4.0x22x300
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引きバネ (線径3.0mm x 外径22mm x 自然長300mm、硬鋼線SWRH72A、約1.18N/mm) 72A3.0x22x300
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引きバネ (線径2.5mm x 外径30mm x 自然長300mm、硬鋼線SWRH72A、約0.15N/mm) 72A2.5x30x300
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引きバネ (線径3.0mm x 外径28mm x 自然長300mm、硬鋼線SWRH72A、約0.51N/mm) 72A3.0x28x300
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引きバネ (線径2.3mm x 外径19mm x 自然長300mm、硬鋼線SWRH72A、約0.45N/mm) 72A2.3x19x300
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落札価格8313円
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終了
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