『Speedy pet ペットカート バギー 安全リード付き 多頭用 多機能 軽量 折りたたみ 小型犬 中型犬 老犬 介護 組み立て簡単 グリ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 30分に出品され03月03日 08時 30分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Speedy pet ペットカート バギー 安全リード付き 多頭用 多機能 軽量 折りたたみ 小型犬 中型犬 老犬 介護 組み立て簡単 グリ



【商品説明】

・いろいろな場合で活躍：ドッグラン、公園などの屋外でペットカットがあるなら、飼い主さんと一緒に遊べるので、安心になります

・前面と後ろのメッシュカバーは優質なメッシュ材で作られてますので、空気通しがとても良くて虫なども入りにくくなります

・材質 フレーム：スチール 生地：300D オックスフォードポリエステル

・耐荷重 (約)12.5kg ※小型、中型犬

・重量 (約)4kg サイズ：約77*43*92cm



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 36.50 cm

奥行 : 77.00 cm

重量 : 5.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。