『キャプチャーボード 4K 60FPS パススルー USB3.0 ビデオキャプチャー ゲームキャプチャー Switch対応 HDMIゲーム録画【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 09時 06分に出品され03月17日 09時 06分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプチャーボード 4K 60FPS パススルー USB3.0 ビデオキャプチャー ゲームキャプチャー Switch対応 HDMIゲーム録画
【商品説明】
・「3.5mmマイク・音声入出力ポート」 LPCMオーディオフォーマットに対応。3.5mmマイクとオーディオポートを使用すると、ゲームライブストリーミング時に3.5mmマイクポートで音声をストリーミングしたり録音したりできます。またHDMIループアウト機能も付き、一方のデバイスで録画し、もう一方のデバイスでライブ/ゲームの録画をチェックすることができます。
・「USB3.0・遅延なし」HDキャプチャーカードはUSB 3.0インターフェイスを採用し、300-350MB/秒のデータ転送帯域幅をサポートしております。最大速度は5Gbpsに達するため、遅延がほぼなく、Twitch、Youtubeでのライブ配
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 14.30 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8313円
188 入札履歴
終了
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