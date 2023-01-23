『キャプチャーボード 4K 60FPS パススルー USB3.0 ビデオキャプチャー ゲームキャプチャー Switch対応 HDMIゲーム録画【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 09時 06分に出品され03月17日 09時 06分に終了予定です。即決価格は8,313円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプチャーボード 4K 60FPS パススルー USB3.0 ビデオキャプチャー ゲームキャプチャー Switch対応 HDMIゲーム録画



【商品説明】

・「3.5mmマイク・音声入出力ポート」 LPCMオーディオフォーマットに対応。3.5mmマイクとオーディオポートを使用すると、ゲームライブストリーミング時に3.5mmマイクポートで音声をストリーミングしたり録音したりできます。またHDMIループアウト機能も付き、一方のデバイスで録画し、もう一方のデバイスでライブ/ゲームの録画をチェックすることができます。

・「USB3.0・遅延なし」HDキャプチャーカードはUSB 3.0インターフェイスを採用し、300-350MB/秒のデータ転送帯域幅をサポートしております。最大速度は5Gbpsに達するため、遅延がほぼなく、Twitch、Youtubeでのライブ配



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。