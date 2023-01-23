『アルナ アクリルレコードフレーム LP スケルトン 15996【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 13時 06分に出品され03月21日 13時 06分に終了予定です。即決価格は8,312円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

和室になじむデザイン。

外寸:366×366mm



【商品説明】

レコードジャケット全体を見えるように飾ることができるフレームです。



【商品詳細】

ブランド：アルナ

商品名：アルナ アクリルレコードフレーム LP スケルトン 15996

製造元：アルナ

商品番号：15996

発売日：2020年04月28日



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