『バジェックス BAGGEX BXジェイドポーチ三角前P L14-0043 14-0043 ブラック (ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 12時 11分に出品され03月13日 12時 11分に終了予定です。即決価格は8,312円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バジェックス BAGGEX BXジェイドポーチ三角前P L14-0043 14-0043 ブラック (ブラック)



【商品説明】

・タテ18.5cmxヨコ26cmxマチ7cm

・ポケットの数:9(外側1/内側8)

・メイン素材: 表地:ナイロン(ヘリンボーン織)

・原産国:日本

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・表地:ナイロン(ヘリンボーン織)



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ バジェックス

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