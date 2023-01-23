『DXアンテナ 地上デジタルアンテナ UHF平面 (26素子相当) 中・弱電界地用 ホワイト UAH261(W)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 01時 08分に出品され04月15日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,311円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DXアンテナ 地上デジタルアンテナ UHF平面 (26素子相当) 中・弱電界地用 ホワイト UAH261(W)



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・出力インピーダンス:75Ω

・前後比(dB):12~22dB

・動作利得:8.4~10.2dB(標準値)

・半値幅:71~82度

・受信チャンネル:13~52ch

・外形寸法:626×252×123mm

・質量:2.0kg(アンテナ本体)



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 74.40 cm

重量 : 3.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。