『DXアンテナ 地上デジタルアンテナ UHF平面 (26素子相当) 中・弱電界地用 ホワイト UAH261(W)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 01時 08分に出品され04月15日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,311円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DXアンテナ 地上デジタルアンテナ UHF平面 (26素子相当) 中・弱電界地用 ホワイト UAH261(W)
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・出力インピーダンス:75Ω
・前後比(dB):12~22dB
・動作利得:8.4~10.2dB(標準値)
・半値幅:71~82度
・受信チャンネル:13~52ch
・外形寸法:626×252×123mm
・質量:2.0kg(アンテナ本体)
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 26.80 cm
奥行 : 74.40 cm
重量 : 3.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
DXアンテナ UHF平面アンテナ UAH201V(B)
¥ 8310
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落札価格8311円
736 入札履歴
終了
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