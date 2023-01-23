『MOTONG Gold Plated DC3.5mm 1/8 TRS Male to Dual 6.35mm 1/4 TRS 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 12時 30分に出品され04月29日 12時 30分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: MOTONG Gold-Plated DC3.5mm 1/8" TRS Male to Dual 6.35mm 1/4" TRS Male Mono Stereo Audio Jack Extension Cable Wire Cord for MP3 Player/Headphone(M to M)
ブランド: MOTONG
商品サイズ: 50CM
高さ: 1cm
横幅: 6cm
奥行: 7cm
重量: 10g
商品番号:
色: Gold
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落札価格8310円
653 入札履歴
終了
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