『WWZMDiB DIY 学習キット (楽しいDIYはんだ付けキット、音楽スペクトラムディスプレイスピーカー) WWZMDiB DI 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 54分に出品され03月15日 08時 54分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: WWZMDiB-DIY 学習キット (楽しいDIYはんだ付けキット、音楽スペクトラムディスプレイスピーカー) WWZMDiB-DIY Learning Kit Introductory Electronic Components Kit Birthday Gift Desktop Decorations(Fun DIY Soldering Kit，Music Spectrum Display Speaker)

ブランド: WWZMDiB

高さ: 12cm

横幅: 11cm

奥行: 4cm

重量: 110g

商品番号:

素材: Copper Clad Laminate