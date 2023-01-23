『RZHV Alexa， Do The Dishes Kitchen Towel， Funny Speakers Dish Tow 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 10時 27分に出品され03月29日 10時 27分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: RZHV Alexa， Do The Dishes Kitchen Towel， Funny Speakers Dish Towel Gift for Women Sisters Friends Mom Aunty Hostess Music Lover， Housewarming New Home， Dish Towel with Sayings

ブランド: RZHV

商品サイズ: 24x16 inch

高さ: 42cm

横幅: 32cm

奥行: 2cm

重量: 91g

商品番号: JKT021

色: White

素材: Polyester