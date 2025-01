Deal4GO 左右スピーカーセット アンテナWLANケーブル付き 923 00410 821 00567 01 821 1962 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品名: Deal4GO 左右スピーカーセット アンテナWLANケーブル付き 923-00410 821-00567-01 821-1962-A MacBook Retina 12インチ A1534 2015 2016 2017 交換用 Deal4GO Left & Right Speaker Set w/Antenna WLAN Cable 923-00410 821-00567-01 821-1962-A Replacement for MacBook Retina 12" A1534 2015 2016 2017

ブランド: Generic

高さ: 2cm

横幅: 6cm

奥行: 11cm

重量: 40g

商品番号: 923-00410

色: LEFT & RIGHT Speaker set