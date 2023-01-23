『Portable Mini Speaker for iPhone/iPad/iPod/Tablet， 3W Cellphone 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 48分に出品され03月27日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名: Portable Mini Speaker for iPhone/iPad/iPod/Tablet， 3W Cellphone Speaker with 3.5mm Aux Input， Clear Loud Sound in Compact Golf Size Body (Passion Red)

ブランド: Ktech

高さ: 11cm

横幅: 9cm

奥行: 5cm

重量: 76g

商品番号: 5823833596