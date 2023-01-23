『UpBright 13.5V AC/DCアダプター RCA RTS7110B RTS7110B 2 RTS7220B RTS722 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 01分に出品され03月30日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: UpBright 13.5V AC/DCアダプター RCA RTS7110B RTS7110B-2 RTS7220B RTS72208 RTS2701B-E1 RTS735 RTS735E RTS635 RT5635 ホームシアターサウンドバースピーカー 13.5VDC 1.8A電源 サプライバッテリー充電器充電器。 UpBright 13.5V AC/DC Adapter Compatible with RCA RTS7110B RTS7110B-2 RTS7220B RTS72208 RTS2701B-E1 RTS735 RTS735E RTS635 RT5635 Home Theater SoundBar Speaker 13.5VDC 1.8A Power Supply Battery Charger
ブランド: upbright
高さ: 15cm
横幅: 9cm
奥行: 6cm
重量: 136g
商品番号: RCA RTS7110B RTS7110B-2 RTS7220B Power
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落札価格8310円
409 入札履歴
終了
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