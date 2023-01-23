『FLAMINGO 5 Blade Razors for Women 1 Razor Handle + 4 5 Blade R 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 13時 05分に出品され04月09日 13時 05分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: FLAMINGO 5-Blade Razors for Women - 1 Razor Handle + 4 5-Blade Refills + 1 Shower Holder - Lilac

ブランド: Flamingo

商品サイズ: 6 Piece Set

高さ: 27cm

横幅: 24cm

奥行: 6cm

重量: 245g

商品番号:

色: Lilac

素材: Plastic