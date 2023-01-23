『co2CREA ハードケースと交換用ヘッド 仕上げタッチ対応 完璧な顔の髪のリムーバー 電動フェイスカミソリ 女性用 (ローズゴー 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 02時 35分に出品され04月17日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: co2CREA ハードケースと交換用ヘッド 仕上げタッチ対応 完璧な顔の髪のリムーバー 電動フェイスカミソリ 女性用 (ローズゴールドケース+交換用ヘッド) co2CREA Hard Case and Replacement Head Compatible with Finishing Touch Flawless Facial Hair Remover Electric Face Razor for Women (Rose Gold Case + Replacement Head)

ブランド: co2CREA

高さ: 14cm

横幅: 8cm

奥行: 6cm

重量: 18g

商品番号:

色: Rose Gold Case