『ROVXIEL Hair Clippers for Men Professional Hair Trimmer， Diamota 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 17時 42分に出品され04月04日 17時 42分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: ROVXIEL Hair Clippers for Men Professional Hair Trimmer， Diamota Hair Cutting，Grey Knight Hair Zero Gapped Haircut Grooming Kit， Beard Trimmer Electric Cordless T-Blade Hair Edgers Clippers，Gold

ブランド: ROVXIEL

高さ: 20cm

横幅: 10cm

奥行: 5cm

重量: 290g

商品番号:

色: Gold

素材: Stainless Steel