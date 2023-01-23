『Wahl Lithium Pen Detail Trimmer With Interchangeable Heads for No 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 20分に出品され03月12日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: Wahl Lithium Pen Detail Trimmer With Interchangeable Heads for Nose， Ear， Neckline， Eyebrow， Other Detailing ? Rinseable Blades for Hygienic Grooming & Easy cleaning ? model 5643-400， Blue Wahl Lithium Pen Detail Trimmer with Interchangeable Heads for Nose， Ear， Neckline， Eyebrow， & Other Detailing ? Rinseable Blades for Hygienic Grooming & Easy Cleaning ? Blue ? Model 5643-400

ブランド: WAHL

商品サイズ: 1 Count (Pack of 1)

高さ: 22cm

横幅: 7cm

奥行: 3cm

重量: 68g

商品番号: 05643-400

色: Black

素材: Aluminum