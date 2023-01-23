『ポルシェ モータースポーツ ホワイト Free Size【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 16時 30分に出品され04月14日 16時 30分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポルシェ モータースポーツ ホワイト Free Size
【商品説明】
・スナップバックリバースクロージャ
・メイン素材: 100% ポリエステル
・公式ライセンス商品。
・前面に高密度ロゴ。
・素材:ポリエステル100%。
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 10.16 cm
横幅 : 20.32 cm
奥行 : 21.59 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8310円
889 入札履歴
終了
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