『ポルシェ モータースポーツ ホワイト Free Size【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 16時 30分に出品され04月14日 16時 30分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ポルシェ モータースポーツ ホワイト Free Size



【商品説明】

・スナップバックリバースクロージャ

・メイン素材: 100% ポリエステル

・公式ライセンス商品。

・前面に高密度ロゴ。

・素材:ポリエステル100%。

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 10.16 cm

横幅 : 20.32 cm

奥行 : 21.59 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ポルシェ

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