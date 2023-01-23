『ヨドノ 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 PNUJAB130【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 22時 13分に出品され03月29日 22時 13分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ 工具箱.com !店 メーカー ヨドノ 運搬用品 DIY、工具 業務、産業用 研究、開発用 設備 ワゴン、ラック

商品コード 00865-pnujab130