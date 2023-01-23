『Deepcool AK620 ZERO DARK オールブラック仕様 空冷CPUクーラー R-AK620-BKNNMT-G-1 FN1800【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 17分に出品され03月03日 11時 17分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 AK620・オールブラック R-AK620-BKNNMT-G-1

・・Color:オールブラックStyle:AK620

・FN1800 日本店製品 3年

・2022年発売のintel LGA1700、AMD AM5ソケットCPUに対応。製品に付属する全金属製のブラケットキットで両プラットフォームのCPUを頑丈で簡単に取り付けることが可能です。

・精密加工された凸銅ベースと6本のヒートパイプを備え、デュアルタワー構造の高密度フィンが熱伝達効率を大きく向上させ、負荷が高いシステムアプリケーション環境下でも安定したCPU駆動を実現します。

・強力なPWMデュアルファンで冷却能力を高めつつ、FDBファンは低ノイズを実現。50000時間の長い動作寿命でを実現しています。

・デュアルタワーフィン、2基のファンを全てブラックで統一、あらゆるシステムセットで大胆な外観を実現します。