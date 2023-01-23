『ホワイエ(Foyer) SK円錐トールφ24xH51 BK 3d00075BK ブラック 24cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 07時 12分に出品され03月19日 07時 12分に終了予定です。即決価格は8,310円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホワイエ(Foyer) SK円錐トールφ24xH51 BK 3d00075BK ブラック 24cm



【商品説明】

・万能なポット。お花屋さんにも人気の商品です。

CMR-X0921HYHLQ

【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。