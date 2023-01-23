『外装パーツ ボンネット フードラッチ ロック キット 盗難防止 ジープ ラングラー JL ノーブランド【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 16時 04分に出品され05月01日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製品の長さ: 24cm

モデル名: 00265

製品の重さ: 0.52kg

物質的なタイプ: ABS+ Meta

l製品の高さ: 20cm

Detail 1: Hood Latches for Jeep Wrangler JL 2018 2019

Detail 2: Sports Sahara Freedom Rubicon 2018 2019

Detail 3: Catch Latches KitDetail 4: Hood Lock

海外製品の為、作りが甘い箇所もあります。

車、バイクの部品は、自分で加工日本の質に合わせれる修理技術がある方にお勧めです。

作りの甘さによるクレームは受け付けません。

取付サポートはありません。