『リッチェル かんたんクラフトフェンス アニマルシルエット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 23分に出品され03月21日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル かんたんクラフトフェンス アニマルシルエット



【商品説明】

・サイズ/94×35×55.5H(cm)

・取り付け幅/90cmまで

・対象月齢/6カ月～24カ月頃

・材質/段ボール、ポリエチレン、他

・置くだけで簡単に設置！段ボール製のフェンスです。



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 56.50 cm

奥行 : 91.50 cm

重量 : 4.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。