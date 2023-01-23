『リッチェル かんたんクラフトフェンス アニマルシルエット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 23分に出品され03月21日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リッチェル かんたんクラフトフェンス アニマルシルエット
【商品説明】
・サイズ/94×35×55.5H(cm)
・取り付け幅/90cmまで
・対象月齢/6カ月～24カ月頃
・材質/段ボール、ポリエチレン、他
・置くだけで簡単に設置！段ボール製のフェンスです。
【サイズ】
高さ : 17.50 cm
横幅 : 56.50 cm
奥行 : 91.50 cm
重量 : 4.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8309円
650 入札履歴
終了
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