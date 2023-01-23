『マザーズリュック ベビーアムール マザーズバッグ 3way バックパック 防水 多機能 大容量 保温ポーチとメッシュポーチ付 オムツ替え用シ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 20時 36分に出品され03月20日 20時 36分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マザーズバッグ

【商品名】

ベビーアムール マザーズリュック マザーズバッグ 3way バックパック 防水 多機能 大容量 保温ポーチとメッシュポーチ付 オムツ替え用シ

Bebamour



【商品説明】

・【サイズ】38cm×36cm×18cm 重さ約650グラム 【素材】ナイロン製、撥水機能付。

・【付属品】おむつ替えシート（56cm×30cm）、哺乳瓶保温ポーチ（13cm×21cm×6cm）、メッシュ収納ポーチ（12cm×21cm×6cm）

・【大容量】フロントにはジッパーポケット2つ、両側にはティッシュ専用ポケットと水筒入れポケット、後ろには盗難防止ポケット、メインポケットという四部分。メインポケットには複数のしきりが備わって、ベビー用品(着替え、哺乳瓶、水筒、オムツ、粉ミルク、タオル）、あるいは通勤用品（お化粧ポーチ、お



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 43.40 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。