『TERRA-MENTテラメント DropRound34 ホワイト 910-245-101【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 05時 48分に出品され03月20日 05時 48分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TERRA-MENTテラメント DropRound34 ホワイト 910-245-101



【商品説明】

・口径:29cm

・容量:約21リットル

・対応鉢:8号

・製造国:中国



【サイズ】

高さ : 39.00 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 6.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。