『4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 心臓サポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 17時 27分に出品され03月10日 17時 27分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
心疾患の犬のために
心疾患の犬に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、ナトリウムを制限し、タウリンおよびカルニチンを配合しています。また心疾患に併発する慢性腎臓病の食事療法に配慮しリンを制限しています。
商品特長
・心臓の健康をサポート
心筋の健康維持に配慮し、タウリン、L-カルニチンを配合。
・EPA+DHA
心血管系の健康に配慮し、オメガ3系不飽和脂肪酸であるEPA+DHAを配合。
・ナトリウム制限
心疾患による高血圧に配慮し、ナトリウム量を制限。
メーカー名
ロイヤルカナン
賞味期限
仕入れ元の規約により出荷時点で半年以上の商品のみ出荷致します。
保存方法
別途パッケージに記載
生産国・加工国
フランス
4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 消化器サポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
¥ 8309
4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 ユリナリーS/Oライト 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
¥ 8309
4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 ユリナリーS/Oライト 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 ユリナリーS/O 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 ユリナリーS/O 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 糖コントロール 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 低分子プロテインライト 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 セレクトプロテイン ダック&タピオカ 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 満腹感サポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 スキンサポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 スキンサポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 腎臓サポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 腎臓サポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
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4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 関節サポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
¥ 8309
4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 関節サポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
¥ 8309
4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 低分子プロテイン 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
¥ 8309
落札価格8309円
388 入札履歴
終了
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