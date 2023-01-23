『4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 関節サポート 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 04分に出品され03月18日 11時 04分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品特長
・C2P+
関節の健康を維持するため、相乗的に働く複数の成分（ウコンエキス、加水分解コラーゲン、緑茶ポリフェノール：C2P+）を配合。
・関節の可動性維持
高嗜好性に調整することで自発的な摂食を促し、関節の健康維持に必要な栄養素を摂取することで健康的な関節の可動性を維持。
・低カロリー密度
体重過多によって関節に負担がかからないように、低カロリー密度（3574kcal/kg）に調整し、理想的な体重を維持。
※標準的な自社成犬用フードと比較し、約10%減。
・EPA/DHA
ω3系不飽和脂肪酸（EPA、DHA）を配合（6.0g/kg）。
・pHケア
この製品は各ミネラル成分を調整することにより、尿のpHを弱酸性に保ち、また健康的な尿量および尿比重に維持するよう設計され、ストルバイト（S）およびシュウ酸カルシウム（O）にも配慮しています。
メーカー名
ロイヤルカナン
賞味期限
仕入れ元の規約により出荷時点で半年以上の商品のみ出荷致します。
保存方法
別途パッケージに記載
生産国・加工国
フランス
4個セット ロイヤルカナン 療法食 犬 低分子プロテイン 1kg 食事療法食 犬用 いぬ ドッグフード ペットフード
¥ 8309
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落札価格8309円
253 入札履歴
終了
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