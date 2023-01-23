『Aikenn ペットカート 折りたたみ 犬用ベビーカー 猫バギー 前輪360°回転 後輪ブレーキ付 多機能 小型犬 中型犬 猫 散歩 外出【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 07分に出品され03月26日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Aikenn ペットカート 折りたたみ 犬用ベビーカー 猫バギー 前輪360回転 後輪ブレーキ付 多機能 小型犬 中型犬 猫 散歩 外出
【商品説明】
・【ワンタッチ折りたたみ】5.3kg軽量設計なので1人でも持ち運びやすい、迅速にコンパクトなサイズに折りたたんで収納や持ち運びができます。旅行、お花見、美容院、動物病院、屋外活動に最適です。
・【使い勝手】折り畳みペットカートの車輪は路面からの振動を軽減するように大
【サイズ】
高さ : 21.50 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 87.50 cm
重量 : 6.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
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落札価格8309円
279 入札履歴
終了
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