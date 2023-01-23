『GEX AQUARIUM マリーナ600BKS デュアルクリーンセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 21時 48分に出品され04月22日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX AQUARIUM マリーナ600BKS デュアルクリーンセット



【商品説明】

・原産国:インドネシア

・形:長方形

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :60×27.5×36cm

・本体重量:7.2kg



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 8.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。