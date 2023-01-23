『GEX AQUARIUM マリーナ600BKS デュアルクリーンセット【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 21時 48分に出品され04月22日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GEX AQUARIUM マリーナ600BKS デュアルクリーンセット
【商品説明】
・原産国:インドネシア
・形:長方形
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :60×27.5×36cm
・本体重量:7.2kg
【サイズ】
高さ : 29.00 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 61.00 cm
重量 : 8.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8309円
428 入札履歴
終了
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