『IG スノーボードボアジャージ ロンパース イタグレ 服 つなぎ オールインワン イタリアン・グレイハウンド 服 ドッグウェア (I3L，【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 22時 32分に出品され03月06日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 その他犬の服

【商品名】

IG スノーボードボアジャージ ロンパース イタグレ 服 つなぎ オールインワン イタリアン・グレイハウンド 服 ドッグウェア (I3L，



【商品説明】

・胴長細身体型、イタグレ用IG スノーボードボアジャージ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。