『家具 ドウシシャラタン調 編込みチェスト 3段 インナー付き 幅20cmx奥行35cmx高さ82cm アイボリー AMC20-3IV【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 22時 43分に出品され03月24日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 チェスト、タンス

【商品名】

ドウシシャラタン調 編込みチェスト 3段 インナー付き 幅20cmx奥行35cmx高さ82cm アイボリー AMC20-3IV

ドウシシャ(DOSHISHA)



【商品説明】

・サイズ：幅20cmx奥行35cmx高さ82cm

・ラタン調の編込みチェスト

・原産国：中国

・衣類にやさしいインナー付き



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 38.50 cm

奥行 : 77.00 cm

重量 : 6.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。