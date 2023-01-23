『ロイヤルイヤーローションリキッドタイプ2Ｌ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 03分に出品され03月26日 19時 03分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルイヤーローションリキッドタイプ2Ｌ



【商品説明】

・内容量:2Ｌ



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 16.76 cm

奥行 : 27.43 cm

重量 : 2.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。