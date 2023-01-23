『アークライト 逃げゾンビ: リローデッド 完全日本語版 (1-6人用 30-45分 14才以上向け) ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 09時 24分に出品され05月06日 09時 24分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト 逃げゾンビ: リローデッド 完全日本語版 (1-6人用 30-45分 14才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・プレイ人数 :1～6人
・プレイ時間 :30～45分
・メーカー希望小売価格 :6000円(税別)
・対象年齢 :14才以上
・本体サイズ :300×300×78mm
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 30.90 cm
奥行 : 31.10 cm
重量 : 1.72 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8309円
95 入札履歴
終了
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