『アークライト 逃げゾンビ: リローデッド 完全日本語版 (1-6人用 30-45分 14才以上向け) ボードゲーム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 09時 24分に出品され05月06日 09時 24分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト 逃げゾンビ: リローデッド 完全日本語版 (1-6人用 30-45分 14才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :1～6人

・プレイ時間 :30～45分

・メーカー希望小売価格 :6000円(税別)

・対象年齢 :14才以上

・本体サイズ :300×300×78mm



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 30.90 cm

奥行 : 31.10 cm

重量 : 1.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

逃げゾンビ:

リローデッド

完全日本語版

(1-6人用

30-45分

14才以上向け)

ボードゲーム