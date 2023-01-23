『ポリ袋 45L 黒 0.025×650×800 500枚 ゴミ袋 福助工業 LD25-45 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 21時 54分に出品され03月25日 21時 54分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポリ袋 45L 黒 0.025×650×800 500枚 ゴミ袋 福助工業 LD25-45 黒
【商品説明】
・サイズ :幅650×丈800mm
・入数 : 10枚×50袋（500枚）
・厚さ：0.025mm
・材質：LDPE
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
メタロセン入 強力ゴミ袋70L BOXタイプ 透明 0.035mm 4冊×100枚（400枚）/ケース TN73
¥ 8307
メタロセン入 強力ゴミ袋70L BOXタイプ 半透明 0.035mm 4冊×100枚（400枚）/ケース TN74
¥ 8307
メタロセン入 強力ゴミ袋70L BOXタイプ 黒色 0.035mm 4冊×100枚（400枚）/ケース TN72
¥ 8307
お買得ジャパックス 業務用 ポリ袋 BOXタイプ 70L 黒 0.035mm 400枚 100枚×4箱 TN72 ボックスタイプ
¥ 8307
ポリ袋 70L HD 0.02×800×900mm 黒 GH72 10枚×60冊 （600枚）
¥ 8307
70L 青ごみ袋厚さ0.05mm300枚入り Bedwin Mart
¥ 8307
福助工業株式会社 ニューポリ袋 025 No.19 (紐付) (1ケース：1000枚)
¥ 8306
業務用ポリ袋 45L 半透明 0.05mm 30冊×10枚（300枚）/ケース PL44
¥ 8306
ジャパックス 容量表示入ポリ袋70L 白半透明 100枚×4箱 TBN70
¥ 8306
ジャパックス MAXシリーズポリ袋70L 半透明 100枚×5箱 SH73
¥ 8306
（代引不可）オルディ ポリバッグ 規格袋15号 透明100P×30冊 197401
¥ 8306
（代引不可）オルディ ぷっち袋15号 透明100P×40冊 20067401
¥ 8306
ポリ袋 45L 乳白半透明 0.012×650×800 1000枚 ゴミ袋 福助工業 HDN12-45
¥ 8305
ロール巻 ポリ袋 90L 黒 0.035×900×1000 10枚×20巻 200枚 ゴミ袋 福助工業 LDロール35-90 黒
¥ 8305
ジャパックス LD規格袋 0.03mm厚 No.20 LLDPE 透明 0.03mm K-20 1ケース(100枚×10冊入)
¥ 8305
日本サニパック 実用本位 ポリ袋 70L 青半透明 0.030 mm 400枚 10枚×40冊入 ゴミ袋 NJ71
¥ 8304
お買得HHJ 業務用ポリ袋 90L 半透明 0.050mm 200枚 10枚×20冊入 GL99
¥ 8304
ポリ袋 90L LL/HD 2層 0.016×900×1000mm 半透明 10枚×60冊 （600枚）GX93
¥ 8303
落札価格8309円
130 入札履歴
終了
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