『ポリ袋 45L 黒 0.025×650×800 500枚 ゴミ袋 福助工業 LD25-45 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 21時 54分に出品され03月25日 21時 54分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ポリ袋 45L 黒 0.025×650×800 500枚 ゴミ袋 福助工業 LD25-45 黒



【商品説明】

・サイズ :幅650×丈800mm

・入数 : 10枚×50袋（500枚）

・厚さ：0.025mm

・材質：LDPE



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。