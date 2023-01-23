『【マイボーム腺専用コットン】オキュソフト詰め替えパック 150包 / 12種類成分配合【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 13時 22分に出品され03月23日 13時 22分に終了予定です。即決価格は8,309円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 まぶたや縁を清潔にする洗浄コットンです。

【内容量】150包（2グラム/包）※個別包装 【品番】730-305 【化粧品業許可番号】13CZ200571 【原産国】アメリカ

7種類のバクテリア・顔ダニへ集中的にケアします。

1枚のコットンで、両目ご使用いただけます。

うるおい成分配合だから拭いた後もしっとりします。