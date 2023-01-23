『カシオ CASIO 腕時計 メンズ DW-5900RS-9 Ｇショック G-SHOCK クォーツ イエロー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 01時 19分に出品され03月18日 01時 19分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サイズ：(約)H42×W44×D15mm(ラグ、リューズは除く)、重さ(約)61ｇ、腕周り最大(約)21.5cm、最小(約)13.5cm

素材：ステンレス(ケース)、樹脂(ベルト)

仕様：クオーツ、20気圧防水、クロノグラフ、カレンダー(日付・曜日)、ワールドタイム、24時間計、ショックレジスト、サマータイム設定機能、タイマー、時刻アラーム5本、時報、フルオートカレンダー、操作音ON/OFF切替機能、ELバックライト、カラー：イエロー(文字盤)、イエロー(ベルト)グレー(インデックス)

付属品：BOX、保証書、取扱説明書

保証期間：1年間

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ カシオ

CASIO

腕時計

メンズ

DW-5900RS-9

Ｇショック

G-SHOCK

クォーツ

イエロー