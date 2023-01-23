日漢製油辞典　/　日汉炼油词典【お歳暮】

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《日油典》写的原是面向21世，以收油日主，兼收相日，者提供油方面的合性工具，努力到“新、全、准”。伴随全球一体化和科学技的，油工快速展，了加外合作与交流，足广大油技人和大院校生使用和学日的需要，中国石化出版社之，写了《日油典》。