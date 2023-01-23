『日漢製油辞典 / 日汉炼油词典【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 14時 22分に出品され04月10日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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本・雑誌・コミック
《日油典》写的原是面向21世，以收油日主，兼收相日，者提供油方面的合性工具，努力到“新、全、准”。伴随全球一体化和科学技的，油工快速展，了加外合作与交流，足广大油技人和大院校生使用和学日的需要，中国石化出版社之，写了《日油典》。
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落札価格8308円
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