『Thrustmaster TM Sim Hub 最大4つのアドオンを接続可能 PC PS4 XboxOne 対応 スラストマスター THM-【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 56分に出品され03月14日 16時 56分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Thrustmaster TM Sim Hub 最大4つのアドオンを接続可能 PC PS4 XboxOne 対応 スラストマスター THM-



【商品説明】

・TH8AシフターのUSB接続をサポートしていないゲームでは、複数のアドオンでプレイするためにTM SimHubが必須です。

・TM SimHubを互換性のあるレーシングホイールベースの背面にあるDINポートに接続します。

・Xbox Oneでは、複数のアドオンで遊ぶためにTM SimHubが必須です。

・アドオン（TH8Aシフター、TSSHハンドブレーキ）をTM Sim Hubの選択したDINポート1〜4に接続します。

・互換性のあるThrustmasterホイールベースに最大4つのThrustmasterアドオンを同時に接続できます。



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 17.20 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。