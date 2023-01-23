『Cobi Armed Forces Collection #5828 サーブ JAS39 グリペン C (スウェーデン軍) 1/48スケール【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 21分に出品され03月04日 05時 21分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Cobi Armed Forces Collection #5828 サーブ JAS39 グリペン C (スウェーデン軍) 1/48スケール
【商品説明】
・2022年冬の新製品登場！話題のミリタリーブロック。
・EU生まれのCOBIから新たなヒストリカル コレクション登場！充実のラインアップ！ コレクターズアイテム満載！
・ミリタリーブロックは“リアル感”を追求した新感覚ブロック。
・他社ブロックとの併用が可能。対象年齢：8歳以上 ピース数：465PCS 付属フィギュア:1体
・子ども向けのおもちゃの枠を超え、青年そして大人にも、新鮮なワクワクドキドキ感と想像力を与えてくれるリアル感満載のブロック。
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 27.90 cm
奥行 : 39.90 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
¥ 8308
カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
¥ 8308
カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
¥ 8308
カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
¥ 8308
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¥ 8308
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カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
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¥ 8308
カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
¥ 8308
カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
¥ 8308
カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
¥ 8308
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カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
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¥ 8308
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¥ 8308
カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
¥ 8308
カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
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カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046
¥ 8308
落札価格8308円
380 入札履歴
終了
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