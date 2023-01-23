『Promed feeling (プロメド フィーリング) ネイルケア フットケア ヤスリ 充電式電動グラインダーセット(アタッチメントバー5【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 09分に出品され03月26日 21時 09分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Promed feeling (プロメド フィーリング) ネイルケア フットケア ヤスリ 充電式電動グラインダーセット(アタッチメントバー5



【商品説明】

・アタッチメントバー単品の取り扱いもございます

・バッテリー式小型グラインダー 5種類のアタッチメントバー付

・パワフルな研磨・回転/ワンタッチでアタッチメントの付け替え

・回転数は2段階で調整可能(7000回転/分、11000回転/分)

・回転方向切り替え可能(時計回り、反時計回り)



【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 16.10 cm

奥行 : 22.30 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。